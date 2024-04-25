Суд арестовал счета обвиняемого в коррупции замминистра обороны Иванова

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд по ходатайству следователя наложил арест на банковские счета обвиняемого в коррупции замминистра обороны Тимура Иванова, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Денис Балуев.

"Нам известно об аресте счетов Иванова, но точнее пока сказать не можем. Данный вопрос рассматривался судом без нашего участия", - сказал он.

Адвокат пояснил, что ему не известно, был ли наложен арест на иное имущество либо имущество родственников замминистра.

Как ожидается, в ближайшее время следствие может обратиться в суд с новыми ходатайствами о наложении ареста на имущество Иванова или членов его семьи, а также на имущество других фигурантов дела.

О задержании чиновника 23 апреля сообщили в Следственном комитете России. 24 апреля Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест до 23 июня Иванова и еще одного фигуранта дела - предпринимателя Сергея Бородина. Защита намерена обжаловать это решение и добиться освобождения Иванова из СИЗО. 25 апреля стало известно об аресте третьего фигуранта - учредителя компании "Олимпситистрой" Александра Фомина, обвиняемого в даче взятки (ст.291 УК РФ).

Иванову и Бородину, по данным суда, предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальный срок заключения составляет 15 лет, предусмотрен также штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Иванов отрицает свою вину.

Как уточнили в суде, следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с Бородиным, с которым находился в дружеских отношениях, и с третьими лицами, "заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления - получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны".

Фомин, по версии следствия, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом / реконструкцией зданий.

Иванов был назначен заместителем министра обороны РФ в мае 2016 года, отвечает за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения вооруженных сил РФ. Перед этим Иванов несколько лет возглавлял АО "Оборонстрой".