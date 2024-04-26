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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:43

Кабмин выделит до 490 млн руб. пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья

Кабмин выделит до 490 млн руб. пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит Оренбургской области до 490 млн руб. для оказания мер социальной поддержки пострадавшим от паводка, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации.

Средства будут выделены МЧС России из резервного фонда кабмина для дальнейшего трансферта бюджету Оренбургской области. Они пойдут на предоставление "единовременной материальной помощи гражданам, проживающим в жилых помещениях, подвергшихся паводку", в том числе тем, кто из-за паводка лишился имущества первой необходимости.

Оренбуржье столкнулось с сильнейшим за последние десятилетия паводком, с 4 апреля в области действует режим ЧС регионального уровня. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Власти региона оценивают ущерб от паводка в 40 млрд рублей.

Самая сложная ситуация сложилась в Орске, где 5 апреля прорвало дамбу, а также в Оренбурге.

Хроника 30 марта – 26 апреля 2024 годаПаводок в России
МЧС России Оренбуржье
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