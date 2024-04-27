Почти 3 тыс. приусадебных участков подтопило в Тюменской области

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Растет число приусадебных участков, оказавшихся в зоне подтопления в Тюменской области из-за разлива рек.

Согласно информации МЧС России на субботу, из-за паводка подтоплено 2 875 приусадебных участков, 184 жилых дома, 523 дачи. Кроме того, в зоне подтопления оказались 22 дороги.

По данным на 26 апреля, в области было подтоплено 2 844 приусадебных участка, 180 жилых домов, 523 дачных, 19 участков дорог.

"Эвакуированы более 5,1 тыс. жителей. В пунктах временного размещения находятся 607 человек, из них 217 детей", - информирует МЧС в субботу.

С 8 апреля в регионе действует режим ЧС из-за угрозы паводка.

25 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатском Тюменской области достиг исторической отметки в 1150 см, превысив максимум 2017 года. 27 апреля к 10:00 по местному времени (08:00 по Москве) вода поднялась до 1199 см. В субботу в Абатском объявлена экстренная эвакуация.

В субботу утром губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в своем телеграм-канале, что вдоль участка федеральной трассы Р-402 "Тюмень - Омск" в Абатском районе уровень реки Ишим по состоянию на 12:00 (10:00 по московскому времени) остается на уровне 1199 см. "Воды очень много, нагрузка на гидротехнические сооружения большая. Мы своевременно нарастили насыпь, есть запас по высоте, но вода сочится сквозь саму дорогу", - написал Моор.

Он также отметил, что сейчас на трассе работает техника и что специалисты делают все возможное, чтобы не допустить прорыва воды.

Минувшей ночью дорожники и спасатели проводили работы по укреплению земляной насыпи на трассе Р-402 в Абатском районе, где вечером в пятницу была обнаружена протечка. В связи с этим движение на дороге было ограничено.