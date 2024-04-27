Ишим в тюменском селе Викулово за двое суток поднялся на 66 см

Фото: Пресс-служба Минстроя РФ/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Тюменской области продолжает расти, сообщает информационный центр регионального правительства в субботу.

Так, согласно замерам, к 08:00 27 апреля река в центре Викуловского района поднялась на 66 см - до 701 см.

Уровень Ишима в селе Абатское - центре Абатского района - увеличился на 22см, достигнув 1197 см.

В селе Ильинка Казанского района Ишим повысился на 6 см - до 858 см.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что после Абатского района паводок придет в Викуловский район. По его словам, "большая вода" будет в Викулово к концу этой недели.

25 апреля уровень воды в реке Ишиме в Абатском достиг исторического максимума в 1150 см, превысив максимум 2017 года.