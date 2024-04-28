Песков скептически расценил слова Дуды о возможности размещения ядерного оружия в Польше

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков скептически расценил заявление президента Польши Анджея Дуды о возможности размещения ядерного оружия на территории этой страны, отметив, что оно направлено на запугивание населения стран Запада.

"Заявление Дуды, по-моему, даже вызвало страх в Соединенных Штатах Америки и в ряде других европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет", - сказал он в интервью автору программы "Москва, Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Вместе с тем, Песков подчеркнул, что "европейские столицы всячески нагнетают напряженность, всячески продвигают мысль, пытаются оболванить свое население вот этими страшилками про страшных русских". По его словам, это "абсолютно безосновательно".

"Тем самым кто-то прикрывает свои внутренние экономические проблемы, кто-то свои внутриполитические проблемы, кто-то пытается компенсировать потери своего имиджа, своего рейтинга и т.д.", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

22 апреля Дуда заявил изданию Fakt, что готов разместить ядерное оружие на территории Польши. Он также сообщил, что тема размещения в стране американского ядерного оружия "уже некоторое время является темой польско-американских переговоров". Позже Дуда сказал, что вопрос о возможности размещения такого оружия в Польше обсуждается, но никаких конкретных решений на эту тему пока не было. На следующий день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у организации нет планов размещения ядерного оружия дополнительно в каких-либо странах альянса.