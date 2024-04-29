Ликвидированные в КЧР боевики участвовали в обстреле наряда ДПС 22 апреля

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Преступники, ликвидированные при нападении на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии, предположительно участвовали в обстреле полицейского наряда неделю назад, сообщает Следственное управление СКР по КЧР в понедельник.

"Ликвидированные лица опознаны, как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года", - говорится в сообщении.

По факту нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии, в результате которого двое полицейских погибли и четверо получили ранения, возбуждено уголовное дело по ст. 317, ч. 3 ст. 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов).

Прокуратура КЧР взяла на контроль ход и результаты расследования дела.

В ночь на 29 апреля вооруженные преступники напали на наряд ДПС в поселке Мара Аягъы Карачаевского района Карачаево-Черкесии, в результате двое силовиков погибли и еще четверо получили ранения. Пятеро нападавших были уничтожены на месте.

Ранее нападение на полицейских было совершено в городе Карачаевске 22 апреля. Тогда был обстрелян наряд полиции. В результате нападения два сотрудника погибли, еще один был один госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Нападавшие похитили табельное оружие полицейских и боеприпасы к нему.