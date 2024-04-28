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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Река Ишим в тюменском селе Абатское поднялась до 1213 см

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим в селе Абатском (райцентр Абатского района) Тюменской области продолжает повышаться, сообщает информационный центр регионального правительства в воскресенье.

Так, по данным замеров, 28 апреля в 08:00 по местному времени река поднялась до 1208 см, а в 20:00 - до 1213 см (критический уровень 960 см).

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил в своем телеграм-канале, что напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая.

"Небольшое снижение в течение трех суток возможно, как это мы видели в Казанском районе и в Ишиме. Дальше возможен небольшой подъем либо период, когда вода будет стоять на месте. Но даже при снижении на 30-40 см на отдельных участках вода все равно будет выше уровня дорожного полотна. Это продолжает создавать угрозу", - написал он.

Между тем у села Викулово уровень воды в Ишиме превысил 8 метров.

Так, согласно замерам, уровень Ишима в районе Викулово к 20:00 28 апреля поднялся до 814 см, тогда как в 08:00 уровень реки составлял 768 см. Таким образом с утра река поднялась на 46 см.

Моор в своем телеграм-канале сообщил в воскресенье, что в районе активно ведется эвакуация населения из зон возможного подтопления.

По данным Росгидромета, пик паводка здесь прогнозируется 5-6 мая.

В РоссииДамбы вдоль трассы Р-402 в Тюменской области укрепят бетонными плитамиЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что специалисты проводят работы по укреплению дамб вдоль участка федеральной трассы Р-402 "Тюмень - Омск" в Абатском районе. Так, дамбы вдоль дороги будут укреплены бетонными плитами.

Трасса Р-402 связывает европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком.

Из-за работ по укреплению участка трассы управление ГИБДД по Тюменской области призывает водителей отложить поездки в Абатский район.

Из-за проводимых работ на трассе образовались пробки из машин.

Хроника 30 марта – 28 апреля 2024 годаПаводок в России
Абатское Тюменская область Александр Моор Ишим
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