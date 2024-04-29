Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг исторического максимума

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Продолжает увеличиваться уровень воды в реке Ишим, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале.

"Уровень воды в реке Ишим не снижается. Даже вырос из-за вчерашних дождей. Достигнут исторический максимум - 1215 см. Вода местами уже выше асфальта, но насыпь спасает трассу от перелива. Ее постоянно укрепляют сотрудники МЧС. Круглосуточно работают дорожные службы", - говорится в сообщении.

Как уточнил глава региона, на федеральной трассе Тюмень-Омск, вблизи села Абатское, проводятся работы по укреплению откосов дороги и насыпи, которая защищает ее от паводка.

"На трассе действует реверсивное движение, из-за этого скапливаются серьезные заторы. По информации ГИБДД, пробка суммарно достигает 60 км с обеих сторон", - добавил губернатор.