За 4 дня только из одного аэропорта РФ депортировано 643 гражданина Таджикистана

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Только из аэропорта "Внуково" (Московский авиаузел) за четыре дня депортировано 643 гражданина Таджикистана, сообщает медиа-группа "Азия-Плюс" в своем телеграм канале.

"В период с 26 по 30 апреля (на 20:00) из 3101 прилетевших в аэропорт Внуково граждан Таджикистана после многодневного содержания без соответствующих условий российскими властями депортированы 643 таджикистанца", - говорится в сообщении со ссылкой на МИД республики.

Отмечается, что в отношении еще 117 граждан Таджикистана принято решение о депортации.

"В настоящее время данные граждане также содержатся в бесчеловечных условиях в зонах временного содержания аэропорта Внуково и ожидают отправки на Родину", - говорится в сообщении. Издание со ссылкой на источник добавляет, что схожая сложная ситуация наблюдается также в аэропортах Шереметьево, Жуковский и Домодедово.

Ранее министерство иностранных дел Таджикистана сообщило о состоявшемся по просьбе российской стороны телефонном разговоре глав МИД Таджикистана и России Сироджиддина Мухриддина и Сергея Лаврова.

"Особо подчёркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска", - отметили в МИД России.