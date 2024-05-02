В тюменском селе Упорово Тобол за сутки поднялся на 23 см

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Тюменской области уровень воды в Тоболе в селе Упорово (райцентр Упоровского района) поднялся к 8 утра по местному времени на 23 см до 846 см, сообщает информационный центр регионального правительства.

В село Коркино Упоровского района вода в Тоболе начала снижаться: за сутки спад на 8 см до 875 см.

В начале прошлой недели в селе Коркино, деревнях Губина и Старая Шадрина была объявлена экстренная эвакуация.

С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС из-за угрозы паводка. Из зон подтопления эвакуировано свыше 6 тысяч человек.