Уровень воды в реке Ишим близ села Викулово превысил 11 м

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим подрос за день на 50 см в районе села Викулово (1110 см) Тюменской области, превысив критическую отметку на 110 см, сообщается в гидрологическом бюллетене, размещенном в телеграм-канале информационного центра правительства региона в среду.

По данным администрации Викуловского района, подтопило участок автодороги с. Викулово - с. Ачимово, для передвижения используется лодочная переправа.

Ранее губернатор региона Александр Моор отмечал, что максимальный уровень здесь ожидается 8-9 мая.

По данным гидробюллетеня, возле села Упорово уровень воды на 22:00 по местному времени поднялся на 19 см и составил 842 см.

По данным главы Упоровского муниципального района Леонида Саукова, пойма реки Тобол практически полностью заполнена. Подтоплено 47 приусадебных участков, затоплено 5,042 тыс. га пашни и 700 га остаются отрезаны водой. В ПВР размещено 19 жителей, всего выехали из зоны подтопления 496 человек.

В районе села Абатское, согласно гидробюллетеню, вода за день поднялась на 4 см, до 1232 см.

По данным МЧС Тюменской области, спасатели оповещают жителей деревень Назарово, Юрга, Черемшанка о паводкоопасной обстановке и предлагают эвакуироваться из зоны возможного подтопления. В Абатском районе уже эвакуировано более 1300 человек, из них более 400 детей. В пяти пунктах временного размещения находятся 192 человека, в том числе 60 детей.

Близ города Ишим показатель в среду не изменился и остановился на отметке 1057 см, говорится в гидробюллетене.

Как сообщалось, на сегодняшний день в 37 населенных пунктах региона остаются подтопленными 271 жилой дом, 523 дачных дома, 3037 приусадебных участков, 27 участков автомобильных дорог.