Ишим в тюменском селе Викулово за сутки поднялся на 69 см

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Тюменской области продолжает подниматься уровень воды в реке Ишим в селе Викулово (райцентр Викуловского района), сообщает информационный центр регионального правительства.

К утру 2 мая река поднялась на 69 см до 1129 см.

В городе Ишим за сутки зарегистрирован спад воды в реке на 8 см до 1049 см, в селе Ильинка Казанского района - на 9 см до 842 см.

Глава региона региона Александр Моор говорил, что максимальный уровень в реке Ишим в селе Викулово ожидается 8-9 мая.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. По последним данным, из зон подтопления эвакуировано свыше 6 тысяч человек.