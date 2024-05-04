Премьер Эстонии выразила солидарность с позицией Франции по Украине

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Эстония солидарна с Францией относительно помощи Украине, кроме того самым важным стратегическим приоритетом Европы должно быть повышение обороноспособности союза, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"У нас есть общее понимание с Францией, что приоритетом является продолжение поддержки Украины до тех пор, пока это необходимо. Вместе мы можем помочь Украине выиграть войну и заставить Россию отступить к ее границам. У нас есть для этого ресурсы, экономическая мощь и знания", - заявила она в Париже на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ее слова приводит пресс-служба правительства Эстонии.

Кроме того, Таллин и Париж, отмечает Каллас, понимают, что самым важным стратегическим приоритетом Европы на данный момент должно быть повышение обороноспособности.

"Все союзники должны вкладывать больше средств в свою оборону. Эстония занимается этим уже давно. Сейчас наши расходы на оборону составляют более 3% ВВП. Но расходы Франции на оборону также впервые в этом году превысят 2%. Мы должны продолжать идти этим курсом", - сказала премьер Эстонии.

Высказываясь относительно России, премьер Эстонии заявила, что "гибридная деятельность России в отношении Европы становится все более мощной". "Нам необходимо серьезно обсудить эти вопросы с нашими союзниками и партнерами и послать четкий сигнал России, что такое поведение неприемлемо", - добавила она.