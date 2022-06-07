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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Прокурор попросил 20 лет фигуранту дела о хищениях при строительстве резиденции президента

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Гособвинитель Антуан Богданов попросил назначить 20 лет колонии строгого режима и 1 млн рублей штрафа пететбургскому предпринимателю, бывшему гендиретору холдинговой компании (ХК) "Форум" Дмитрию Михальченко по делу о хищении при строительстве резиденции президента России и создании преступного сообщества.

Об этом Богданов заявил на прениях сторон во Втором Западном окружном военном суде. Для другого подсудимого - бывшего директора ФГУП "Атэкс" Федеральной службы охраны России (ФСО) Андрея Каминова - гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей.

Еще двоим бывшим сотрудникам ФСО - бывшему руководителю Службы инженерно-технического обеспечения (СИТО) генерал-лейтенанту запаса Игорю Васильеву и начальнику одного из отделов этой же службы полковнику Дмитрию Улитину прокурор попросил восемь с половиной и восем лет в колонии общего режима со штрафами в 800 тысяч рублей и лишением званий.

Еще двоим фигурантам - экс-гендиректору компании "Стройфасад" Сергею Литвинову и одному из бывших руководителей компании "Климат проф" Борису Мальцеву - гособвинение запросило 17 лет колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей и восемь лет колонии общего со штрафом 800 тысяч рублей соответственно.

Им всем вменяют растрату бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), а Михальченко, Каминову и Литвинову также - создание, руководство и участие в организованном преступном сообществе соответственно (ч. 3 ст. 210 УК).

Уголовное дело о хищении денежных средств при строительстве резиденции президента в Ново-Огареве было возбуждено в 2017 году и выделено из дела в отношении Михальченко о контрабанде элитного алкоголя. По делу о контрабанде Михальченко был задержан в марте 2016 года, приговор по этому делу ему вынесли в 2018 году - четыре года семь месяцев колонии общего режима.

По версии следстви, при строительстве различных объектов резиденции в Ново-Огареве было похищено более 1,2 млрд рублей.

Ранее несколько фигурантов дела, признавших вину и заключивших соглашения о сотрудничестве со следствием, были приговорены к различным срокам лишения свободы. Михальченко вину по этому делу не признает.

ФСО Атэкс ХК Форум Дмитрий Михальченко Андрей Каминов Ново-Огарево
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