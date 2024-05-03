Комитет Госдумы одобрил поправки о запрете участия иноагентов в выборах

При этом предлагается запретить признавать иноагентами зарегистрированных кандидатов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию поправки о запрете иноагентам участвовать в выборах.

Поправки должны дополнить закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" нормой о том, что "кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов прекратить статус иностранного агента".

Это положение предлагается распространить на выборы в федеральные органы государственной власти, органы власти регионов, органы публичной власти федеральной территории, а также органы местного самоуправления.

Вместе с тем, согласно поправкам, "зарегистрированный кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов".

Поправки предусматривают, что "если в заявлении о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу были указаны сведения о том, что кандидат является иностранным агентом, то кандидат представляет в избирательную комиссию" вместе с иными документами, необходимыми для регистрации, уведомление Минюста об исключении кандидата из реестра иноагентов либо соответствующее решение суда.

Согласно поправкам, полномочия лиц, которые на день вступления в силу закона включены в реестр иноагентов и замещают должности в органах публичной власти, прекращаются досрочно в случае, если в течение 180 дней со дня вступления в силу настоящего федерального закона они не были исключены из реестра.

В соответствии с проектом поправок, гражданин России, имеющий статус иноагента, не может претендовать на осуществление полномочий сенатора. А гражданин, выдвинутый кандидатом на выборах депутатов Госдумы, в том числе, в составе федерального списка кандидатов, обязан к моменту представления в избирком документов прекратить статус иноагента. Поправки предусматривают досрочное лишение полномочий сенатора и депутата в случае приобретения ими статуса иноагента.

Иноагенты, а также лица, включенные в реестр причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, не смогут быть наблюдателями на выборах в Рjccbb. Иноагенты и лица из этого реестра также не смогут быть доверенными лицами кандидатов, избирательных объединений, так же, как и их уполномоченными представителями.

Поправки одобрены ко второму чтению правительственного законопроекта № 501159-8 об отказе в допуске к участию в выборах кандидатов за ошибки и опечатки в оформлении документов, которые они подают в избиркомы.