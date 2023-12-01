В Думу внесли проект об исключении кандидатов на выборах из списков за опечатки

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Ошибки в документах, представленных кандидатами в избирательные комиссии, могут стать основанием для исключения их из списков, следует из внесённого в Госдуму правительством РФ законопроекта.

Соответствующая инициатива размещена в пятницу в базе законодательной деятельности палаты парламента.

Проект закона (№501159-8) предлагает установить, что ошибки (опечатки), допущенные в оформлении представленных в избирательную комиссию документов в отношении отдельных кандидатов, не позволяющие достоверно определить граждан, выдвинутых в соответствующих одномандатных (многомандатных) избирательных округах, являются основанием для исключения организующей выборы избирательной комиссией соответствующих кандидатов из списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам до его заверения.

Проект закона направлен на исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 7 июня 2023 г. № 31-П, говорится в пояснительной записке.