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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

В Кремле отвергли связь с Россией грузинского закона об иноагентах

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что закон об иноагентах, обсуждаемый в Грузии, нельзя считать российским, а массовые протесты в этой стране инспирированы извне.

"Никак это не российская, а нормальная сейчас практика (принятия соответствующих законов) огромного количества государств, которые делают все, чтобы обезопасить от влияния извне, иностранного влияния на внутреннюю политику", - сказал в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать кризис в Грузии, связанный с намерением принять закон об иноагентах.

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Касаясь антироссийских лозунгов оппонентов принятия закона, представитель Кремля сказал: "То, что этот внутриполитический процесс пытаются использовать как инструмент провоцирования антироссийских настроений, то вряд ли эти импульсы подаются изнутри, они, наверняка, идут извне. Мы прекрасно понимаем и наблюдаем за тем, что происходит".

"Здесь никак нельзя увязать этот законопроект и желание обезопасить внутреннюю политику Грузии неким влиянием России – это не так", - добавил Песков.

Инициатива правящей партии Грузии принять закон об иноагентах вызвала протесты оппозиции в стране, многие лозунги носят антироссийский характер, а саму инициативу называют российской.

Песков в связи с этим подчеркнул: "Никак не следовало бы этот закон, законопроект называть российским, но дело в том, что все-таки первыми начали следить за своей внутриполитической гигиеной США, которые вот это и придумали, именно эту практику".

Дмитрий Песков Грузия РФ
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