Дума запретила иноагентам участвовать в выборах в РФ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Госдума в понедельник приняла во втором и сразу в третьем, окончательном, чтении закон, который, в частности, запрещает иноагентам участвовать в российских выборах.

Данный документ дополняет закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" нормой о том, что "кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента".

Это положение распространяется на выборы в федеральные органы государственной власти, органы власти субъектов РФ, органы публичной власти федеральной территории, а также органы местного самоуправления.

Согласно закону, "зарегистрированный кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов".

Закон также предусматривает, что "если в заявлении о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу были указаны сведения о том, что кандидат является иностранным агентом, то кандидат представляет в избирательную комиссию" вместе с иными документами, необходимыми для регистрации, уведомление Минюста об исключении кандидата из реестра иноагентов либо соответствующее решение суда.

Согласно закону, полномочия лиц, которые на день вступления в силу закона включены в реестр иноагентов и замещают должности в органах публичной власти, прекращаются досрочно в случае, если в течение 180 дней со дня вступления в силу настоящего федерального закона они не были исключены из реестра.

В соответствии с законом, гражданин РФ, имеющий статус иноагента, не может претендовать на осуществление полномочий сенатора. А гражданин, выдвинутый кандидатом на выборах депутатов Госдумы, в том числе в составе федерального списка кандидатов, обязан к моменту представления в избирком документов прекратить статус иноагента. В законодательстве предусматривается досрочное лишение полномочий сенатора и депутата в случае приобретения ими статуса иноагента.

Иноагенты, а также лица, включенные в реестр причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, не смогут быть наблюдателями на выборах в РФ. Иноагенты и лица из этого реестра не смогут быть доверенными лицами кандидатов, избирательных объединений, так же, как и их уполномоченными представителями.

Закон вводит отказ в допуске к участию в выборах кандидатов при обнаружении ошибок и опечаток в оформлении представленных ими в избиркомы документов.

Также законом предусматривается, что на выборах в органы государственной власти субъектов РФ, органы публичной власти федеральной территории, органы местного самоуправления предельный размер расходования средств избирательных фондов, которое может осуществляться до регистрации кандидата, списка кандидатов, составляет 30% установленного законом предельного размера расходования средств избирательного фонда.