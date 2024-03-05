Володин предложил обсудить лишение иноагентов заработка на авторских правах

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин вслед за принятием закона о запрете рекламы для иноагентов предложил обсудить вопрос о введении запрета на выплату им вознаграждения по авторским и смежным правам.

"В последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам – артистам, музыкантам, писателям – всем тем, кто занимается дискредитацией наших Вооружённых сил, охаивает страну, как правило, проживая за границей", - написал Володин во вторник в своем телеграм-канале.

Он считает, что "недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счёт наших граждан".

Спикер Госдумы спросил мнение по этому поводу у своих подписчиков в телеграм-канале.

Вместе с тем Володин отметил, что недавно принятый Госдумой закон о запрете рекламы у иноагентов "за несколько дней с момента принятия показал свою эффективность".

"Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие – сокращают штаты своих редакций. Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов. А это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка 5 млрд рублей", - написал председатель Госдумы.