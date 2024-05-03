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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Путин и президент Таджикистана обсудили ситуацию вокруг мигрантов в РФ

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.

"В деловом и конструктивном ключе проведен обмен мнениями по некоторым актуальным двусторонним темам, включая сотрудничество в борьбе с террористической угрозой, а также в миграционной сфере. В этом контексте условлено о совершенствовании механизмов взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств", - говорится в сообщении.

"Выражена также уверенность, что активизировавшиеся в последнее время попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран", - заявила пресс-служба Кремля.

Президенты также обсудили вопросы совместного участия в приуроченных к Дню Победы торжественных мероприятиях в Москве, на которые приглашен Рахмон.

Владимир Путин Таджикистан Эмомали Рахмон
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