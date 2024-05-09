Рахмон предложил Путину обсудить тему мигрантов

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле предложил обсудить вопрос трудовых мигрантов, назвав эту тему щепетильной.

"Конечно, сегодня я хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы, особенно по отношению к нашим трудовым мигрантам. Это для нас очень такой щепетильный и один из главных вопросов", - сказал Рахмон.

29 апреля МИД Таджикистана вручил послу России Семену Григорьеву ноту, в которой заявляется о серьезной озабоченности массовыми случаями проявления "подчёркнуто негативного отношения" к гражданам Таджикистана на территории РФ, а также повсеместного нарушения их прав и свобод.