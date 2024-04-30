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Похолодание и заморозки прогнозируются в Москве до конца недели

Похолодание и заморозки прогнозируются в Москве до конца недели
Фото: Ярослав Чингаев /Агентство "Москва"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Понижение температуры начнется в Москве со среды, в ночь на субботу, 4 мая, в столичном регионе ожидаются заморозки до -1, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра понижение температуры, хотя она все равно будет выше нормы. Теплая ночь +7...+9, по области до +12. Днём завтра +18...+19, по области до +21. Завтра и в последующие дни уже облачно с прояснениями и небольшие кратковременные дожди", - сказал Вильфанд.

В четверг и пятницу - 1 и 2 мая - в столичный регион начнут поступать воздушные массы с севера и северо-востока, что приведет к дальнейшему понижению температуры.

"В четверг температура на 5-6 градусов ниже, чем в среду. Ночью +3...+5, по области до +1, а днём +12...+14. Такая температура будет ниже нормы на 1-2 градуса. В пятницу дальнейшее понижение температуры: уже ночью в московском регионе от нуля до +5 градусов, а днём максимум +8...+10 градусов. Заметное понижение, на 2-3 градуса ниже нормы", - добавил Вильфанд.

Также в пятницу, 3 мая, начнется понижение давления из-за приближающегося циклона из Скандинавии - за сутки давление опустится на 6-7 мм, а к воскресенью оно упадет на 15 мм, что приведет к осадкам.

"Ночью в субботу еще без осадков, поэтому прогнозируются легкие заморозки, от -1 до +4 градусов. Они не опасны для посевов. А днём, за счет того, что будет облачная погода и небольшой дождь, температура повысится и будет +11...+16. Но все равно такая температура ниже нормы примерно на 1-2 градуса", - уточнил Вильфанд.

Вечером 4 мая начнется "заметный дождь, он будет не ливневый, а обложной". В воскресенье он продолжится.

В ночь на воскресенье, 5 мая, в столичном регионе будет +4...+9 градусов, днём +9...+14, сообщил Вильфанд.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Москва
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