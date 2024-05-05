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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:30

Высоту земляной дамбы увеличили в селе Викулово из-за подъема воды в Ишиме

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Высота защитной земляной насыпи в селе Викулово Тюменской области увеличена в связи с угрозой ее размыва на одном из участков.

"На одном из участков защитной земляной насыпи с. Викулово в пер. Свободы произошло промокание грунта. В связи с подъемом уровня воды в реке Ишим было принято решение об увеличении высоты насыпи с применением мешков с песком", - сообщает администрация Викуловского муниципального района в воскресенье.

На участке работали сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской и Тюменской областей.

В районе села Викулово река Ишим продолжает прибывать. За сутки уровень воды вырос на 3 см и, по данным на 8:00 воскресенья, достиг 1166 см. Критическая отметка составляет 1000 см.

Максимальный уровень в реке Ишим в селе Викулово ожидается 8-9 мая. В зоне возможного подтопления в этом районе находятся 19 населенных пунктов; эвакуировано более тысячи человек.

Хроника 30 марта – 05 мая 2024 годаПаводок в России
Викулово Тюменская область Ишим
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