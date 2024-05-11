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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:05

Более 7 тыс. домов и приусадебных участков остаются подтопленными в Оренбуржье

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Оренбургской области остаются подтопленными более двух тысяч жилых домов, сообщает пресс-служба МЧС РФ в субботу.

За сутки в Оренбуржье освободилось от воды 19 жилых домов и 32 приусадебных участка. В области остаются подтопленными 2 153 жилых дома и 5 160 приусадебных участков, говорится в сообщении.

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"Для поддержания нормальной жизнедеятельности граждан ежедневно производится откачка воды, проводится дезинфекция освободившихся от воды зданий, организована доставка гуманитарной помощи населению. С начала работ откачан 1 млн 711 тыс. 255 куб. м воды, проведена дезинфекция в 26 тыс. 493 жилых домах, а также на 70 объектах социальной инфраструктуры", - отметили в ведомстве.

В область доставлено 3 989 тонн гуманитарной помощи, из них 65,5 тонн - дезинфицирующие средства.

Оренбуржье столкнулось с сильнейшим за последние десятилетия паводком, с 4 апреля в области действует режим ЧС регионального уровня. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Власти региона оценивают ущерб от паводка в 40 млрд рублей.

Хроника 30 марта – 11 мая 2024 годаПаводок в России
Оренбургская область МЧС РФ
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