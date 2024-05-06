Министр обороны Италии не удивлен учениям ядерных сил в России

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В решении России о проведении учения с ракетными соединениями нет ничего необычного, так как такие мероприятия неоднократно проводились и в прошлом, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом пишет Il Sole 24 ore.

"Речь идет об учениях, которые Россия за последние годы провела десятки раз, - сказал он. - Сейчас некоторые люди склонны брать любую новость и придавать ей больше значения, чем следовало бы. И в итоге такой подход не приносит пользы, так как мы лишь повышаем напряженность и становимся склонны к ненужным ответным действиям".

Утром 6 мая Минобороны России сообщило, что по поручению президента Владимира Путина будет проведено учение с ракетными соединениями в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал учение ответом на заявления об отправке Западом своих войск на Украину , и предупредил, что на реализацию такого решения России придется отвечать "и, увы, не на территории б. Украины".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков затем связал решение об учении с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он не исключает отправку военных на Украину, и главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве Киева наносить удары британским оружием по территории России.