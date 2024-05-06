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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Песков отметил необходимость проверки сообщений об отправке французских военных на Украину

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Информация об отправке французских военных на Украину нуждается в проверке, российские спецслужбы и Минобороны наверняка ее уже проводят, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать публикацию в Asia Times бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена о том, что на Украину уже отправлены около ста бойцов французского "Иностранного легиона".

"Здесь нужно сначала понять, насколько эта информация соответствует действительности. Наверняка, наши военные, другие специальные службы проверяют эту информации", - сказал Песков.

"Мы с вами совсем недавно были свидетелями беспрецедентного нового витка напряженности, который был инициирован президентом Франции, министром иностранных дел Великобритании. Это была очень опасная риторика", - добавил он.

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон в начале мая сказал Reuters, что считает, что Киев вправе использовать британские вооружения для ударов по объектам на территории России. Президент Франции Эммануэль Макрон уже не раз говорил, что не может исключить отправку французских военных на Украину.

Минобороны Дмитрий Песков Франция Украина Стивен Брайен Иностранный легион
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