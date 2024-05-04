Глава минобороны Италии не нашел пользы в словах Макрона об отправке военных на Украину

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что нельзя исключать возможность отправки французских войск на Украину, лишь повышают напряженность и не приносят никакой пользы, заявил в субботу министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

"Я не буду осуждать заявления президента дружественной страны. Но я не понимаю, в чем польза от таких заявлений. Они лишь повышают напряженность", - сказал он в интервью газете Corriere della Sera.

Крозетто заверил, что Италия не рассматривает возможность отправки военнослужащих на Украину.

"Мы продолжим отправлять помощь Украине. Будем делать это до тех пор, пока это будет приносить пользу, и до тех пор, пока у нас будет такая возможность", - добавил он.

Ранее на этой неделе Макрон вновь заявил, что по-прежнему не исключает вариант, при котором он направит французских военнослужащих на Украину.

Это заявление в минувшую пятницу раскритиковал глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.