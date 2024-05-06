Думские комитеты проведут встречи с кандидатами в министры 12 мая

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Комитеты Госдумы проведут 12 мая встречи с кандидатами на должности министров в новом правительств, сообщила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

"12 мая, воскресенье - это день работы комитетов, встречи с новыми профильными министрами. Сейчас по времени ничего сказать не могу, потому что план-график составляется единый", - сказала она на заседании комитета.

По ее словам, график составляется для того, "чтобы представители всех фракций могли принять участие в работе каждого комитета и встретиться максимально со всеми вновь назначаемыми или переназначаемыми главами федеральных ведомств".