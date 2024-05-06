Что произошло за день: понедельник, 6 мая

Учения для повышения готовности нестратегических ядерных сил РФ, вызов послов Великобритании и Франции в МИД РФ, погибшие при атаке дронов в Белгородской области

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия проведет учения для повышения готовности нестратегических ядерных сил. В них будут задействованы ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота.

- Семь человек погибли в Белгородской области при атаке дронов на автомобили компании "Агро-Белогорье". Число пострадавших достигло 42 человек.

- МИД РФ вызвал послов Великобритании и Франции. Французскому послу было заявлено о деструктивной позиции Парижа, а Лондон предупредили, что целью ответа на удары ВСУ британским оружием по территории РФ могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на Украине и за ее пределами.

- Ответчики по делу об обращении "Макфы" в доход государства предлагают мировое соглашение, предусматривающее выкуп нынешними собственниками определенного пакета акций предприятия.

- Думские комитеты проведут встречи с кандидатами в министры 12 мая. На утверждение кандидатуры премьер-министра и обновленного состава правительства РФ у Госдумы, как ожидается, уйдет менее недели, сказали опрошенные "Интерфаксом" собеседники в Думе.

- Госдума приняла закон, который, в частности, запрещает иноагентам участвовать в российских выборах.

- В иркутской Вихоревке почти полностью выгорело СНТ "Локомотив". На месте пожара найдено тело погибшего.