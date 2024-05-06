Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Что произошло за день: понедельник, 6 мая

Учения для повышения готовности нестратегических ядерных сил РФ, вызов послов Великобритании и Франции в МИД РФ, погибшие при атаке дронов в Белгородской области

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия проведет учения для повышения готовности нестратегических ядерных сил. В них будут задействованы ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота.

- Семь человек погибли в Белгородской области при атаке дронов на автомобили компании "Агро-Белогорье". Число пострадавших достигло 42 человек.

- МИД РФ вызвал послов Великобритании и Франции. Французскому послу было заявлено о деструктивной позиции Парижа, а Лондон предупредили, что целью ответа на удары ВСУ британским оружием по территории РФ могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на Украине и за ее пределами.

- Ответчики по делу об обращении "Макфы" в доход государства предлагают мировое соглашение, предусматривающее выкуп нынешними собственниками определенного пакета акций предприятия.

- Думские комитеты проведут встречи с кандидатами в министры 12 мая. На утверждение кандидатуры премьер-министра и обновленного состава правительства РФ у Госдумы, как ожидается, уйдет менее недели, сказали опрошенные "Интерфаксом" собеседники в Думе.

- Госдума приняла закон, который, в частности, запрещает иноагентам участвовать в российских выборах.

- В иркутской Вихоревке почти полностью выгорело СНТ "Локомотив". На месте пожара найдено тело погибшего.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Иркутской области локализовали пожары в СНТ, повредившие 188 строений

Число финнов, пересекающих границу с РФ через эстонскую Нарву, выросло за год в 35 раз

В России выпуск бензина в последнюю неделю апреля вырос на 4,5%

В России выпуск бензина в последнюю неделю апреля вырос на 4,5%

В центре Москвы утром во вторник ограничат движение транспорта

МИД заявил о праве на зеркальный ответ Штатам на размещение РСМД в Европе и АТР

В "Макфе" предложили мировую по иску Генпрокуратуры с выкупом части акций

Путин посетит в Китае два города

Думские комитеты проведут встречи с кандидатами в министры 12 мая

Думские комитеты проведут встречи с кандидатами в министры 12 мая

Добыча омуля на Байкале в режиме промразведки может начаться в 2025 году

В ЕС пока не решили, как ответить на приглашения на инаугурацию президента РФ

В ЕС пока не решили, как ответить на приглашения на инаугурацию президента РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });