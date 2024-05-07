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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Песков не видит повода для ответа в отказах послов присутствовать на инаугурации

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Отказ послов некоторых западных стран присутствовать на инаугурации президента не является поводом для каких-то ответных шагов, заявил "Интерфаксу" перед началом церемонии пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, могут ли последовать от России ответные шаги, в том числе понижен уровень дипотношений с такими странами.

"Некоторые не отказались, некоторые отказались. Я не думаю, что это какой-то повод для каких-то ответных шагов. Собственно инаугурация, она, прежде всего, для главы государства, это действие, которое проходит в соответствии с Конституцией", - сказал Песков и добавил, что инаугурация в первую очередь также проходит для граждан России, которые голосовали за президента.

"В первую очередь это для граждан России, которые голосовали за своего президента, все остальное - вторично", - сказал он.

Затем он сказал "Первому каналу", что в Кремле спокойно отнеслись к отказам некоторых послов.

"Мы сейчас слышим, что некоторые из них из европейских стран, из США после долгих и напряженных консультаций со своими столицами приняли решение не приходить. Их решение. Инаугурация - в первую очередь для граждан России", - сказал пресс-секретарь .

По его словам, на церемонии среди приглашенных есть личные гости Путина. Также, по его словам, президент впервые принял решение пригласить на инаугурацию детей - "это те дети, с которыми он общался за последние годы: ребятишки из "Сириуса", ребята, у которых погибли родители в СВО, это дети Героев России, а также те ребята, с которыми президент познакомился, когда исполнял их просьбы на Елке желаний".

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что на инаугурацию были приглашены главы всех иностранных диппредставительств, аккредитованные в Москве. Песков это подтвердил.

7 мая замглавы МИД Сергей Рябков сказал, что американский посол Линн Трейси сейчас временно отсутствует в России, МИДу было об этом известно, ее присутствие на инаугурации не предусматривалось.

Дмитрий Песков Владимир Путин Кремль Линн Трейси Юрий Ушаков США
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