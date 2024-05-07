Пятая в истории инаугурация Путина состоится в Кремле во вторник

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пятая за последние четверть века церемония вступления Владимира Путина в должность президента России пройдет во вторник в полдень в Большом Кремлевском дворце (БКД).

После нее Путин получит право находиться на этом посту еще 6 лет - до 7 мая 2030 года и по окончании пятого президентского срока сможет считаться самым долго правившим главой Российского государства после Ивана Грозного и Екатерины Второй.

Сценарий и традиции

Путину церемония инаугурации давно и хорошо знакома, так как он уже четырежды избирался в президенты - в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.

Ожидается, что в этом году церемония, как и прежде, пройдет в присутствии тысяч гостей, но зарубежных среди них будет несколько меньше: дипломаты ряда недружественных стран заявили об отказе присутствовать на торжествах в Кремле. Против участия послов стран ЕС в этом мероприятии также высказался и высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. Тем не менее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил накануне, что приглашение получили все аккредитованные в Москве главы иностранных дипмиссий.

На предыдущую инаугурацию было приглашено порядка пяти тысяч человек, в том числе представители исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти, основных религиозных конфессий, общественных организаций, журналисты, кавалеры орденов Святого апостола Андрея Первозванного и "За заслуги перед Отечеством", Герои России, представители деловых кругов, деятели науки, культуры, спорта, волонтеры и зарубежные дипломаты.

В этот раз Соборная площадь для размещения гостей задействована не будет, все они будут находиться в парадных залах БКД, куда Путин перейдет из своего рабочего кабинета для принесения присяги.

Территория Кремля 7 мая будет закрыта для посетителей, пройти в него можно будет только по приглашениям.

Сценарий церемонии инаугурации был выработан еще при Борисе Ельцине и с тех пор существенным корректировкам не подвергался. Единственное принципиальное изменение было введено в 2000 году, когда церемония была перенесена из здания Дворца съездов в Большой Кремлевский дворец.

По сложившейся уже традиции, инаугурация проводится в полдень. За несколько минут до этого избранный президент прибывает в БКД. У входа он принимает рапорт коменданта Кремля, а затем проходит через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский. Там Путин поднимается на подиум, где уже находятся председатель Конституционного суда и главы обеих палат парламента.

Затем военнослужащие роты Почетного караула вносят в зал Конституцию России и Знак президента РФ - символ президентской власти. Это золотая цепь из двуглавых орлов и медальонов с Георгиевскими крестами, к которой прикреплен большой Георгиевский крест с таким же золотым двуглавым орлом с изумрудным изображением Георгия Победоносца. На звеньях цепи выгравированы имена предыдущих президентов.

Затем победивший на выборах глава государства произносит текст присяги, положив правую руку на специально изготовленный экземпляр Конституции. После этого глава Конституционного суда объявляет о его вступлении в должность.

По окончании принятия присяги исполняется государственный гимн России. В это время над куполом президентской резиденции в Кремле поднимается штандарт главы государства. Затем президент выступает с инаугурационной речью - она краткая, но содержит ключевые высказывания главы государства о его взглядах на будущее страны и его задачах на президентском посту.

После завершения церемонии на Соборной площади перед Большим Кремлевским дворцом главе государства будет представлен личный состав Президентского полка.

Затем, как ожидается, президент посетит краткое богослужение в Благовещенском соборе Кремля, которое совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Инаугурацию будут транслировать в прямом эфире российские телеканалы.

О том, как Путин проведет остаток дня после инаугурации, информации пока нет. В 2018 году это был ряд рабочих встреч, а в 2012 году, издав серию ключевых указов, президент решил посвятить вечер спорту - сыграть в хоккей.

Формирование правительства

7 мая после инаугурации вновь избранного президента действующее правительство согласно статье 116 Конституции РФ должно уйти в отставку. После чего глава государства в течение двух недель должен внести в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра.

Госдума рассматривает представленную президентом РФ кандидатуру премьер-министра в течение недели со дня внесения предложения.

Статья 112 Конституции РФ предусматривает, что председатель правительства РФ не позднее недельного срока после назначения представляет президенту РФ предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Председатель правительства РФ также представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров за исключением силового блока. Сроки в данном случае не прописаны.