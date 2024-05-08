В Липецкой области задумались о введении регионального ЧС в АПК из-за заморозков

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Власти Липецкой области намерены обратиться в федеральный центр в связи с гибелью сельхозкультур в хозяйствах региона из-за заморозков, сообщил в Telegram глава региона Игорь Артамонов.

"Сейчас рассматриваем введение режима чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве на уровне региона. Обратимся в федеральный центр. Но надо понимать, что в этом году урожай будет гораздо меньше предыдущего", - написал он.

В начале мая в температура воздуха в области опускалась до минус 5, что привело к гибели части урожая.

"Объемы ущерба уточняются, но ситуация серьезная. Такое произошло во многих хозяйствах", - написал губернатор.

Как сообщалось, аналогичные меры - ввод ЧС - могут быть приняты и в Воронежской области, где, по данным регионального Минсельхоза, площадь сельхозкультур, погибших или сильно поврежденных заморозками, превысила 245 тыс. га (из общей площади в более чем 2,7 млн га). "Готовится информация на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для введения на территории области режима ЧС", - предупредило ведомство.