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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

В Липецкой области задумались о введении регионального ЧС в АПК из-за заморозков

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Власти Липецкой области намерены обратиться в федеральный центр в связи с гибелью сельхозкультур в хозяйствах региона из-за заморозков, сообщил в Telegram глава региона Игорь Артамонов.

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"Сейчас рассматриваем введение режима чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве на уровне региона. Обратимся в федеральный центр. Но надо понимать, что в этом году урожай будет гораздо меньше предыдущего", - написал он.

В начале мая в температура воздуха в области опускалась до минус 5, что привело к гибели части урожая.

"Объемы ущерба уточняются, но ситуация серьезная. Такое произошло во многих хозяйствах", - написал губернатор.

Как сообщалось, аналогичные меры - ввод ЧС - могут быть приняты и в Воронежской области, где, по данным регионального Минсельхоза, площадь сельхозкультур, погибших или сильно поврежденных заморозками, превысила 245 тыс. га (из общей площади в более чем 2,7 млн га). "Готовится информация на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для введения на территории области режима ЧС", - предупредило ведомство.

Минсельхоз АПК Воронежская область Игорь Артамонов Липецкая область
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