Экс-владельцы группы ЧЭМК обжаловали решение о передаче РФ ее заводов

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Экс-владельцы промышленной группы на базе АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК) оспорили решение Арбитражного суда Свердловской области об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий группы: АО "ЧЭМК", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы".

Согласно информации в картотеке арбитражных дел, соответствующие апелляционные жалобы поступили в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 4 апреля от Людмилы и Юрия Антиповых, а также АО "Компания Эталон" (через нее Антиповы владели активами промгруппы - ИФ).

Информации о принятии жалоб или отказе пока нет.

Как сообщалось, Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к основателю группы ЧЭМК Антипову, его супруге Людмиле и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций ЧЭМК, "Серовского завода ферросплавов" и "Кузнецких ферросплавов". Спор касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.

По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность РФ 13 и 14 марта.

Сообщалось также, что 14 марта Генпрокуратура РФ подала иск о солидарном взыскании в пользу РФ неосновательного обогащения с Юрия и Людмилы Антиповых, а также Михаила Антипова и АО "Компания Эталон". Первоначально сумма к взысканию была заявлена в размере 25,83 млрд рублей, однако 28 марта Генпрокуратура уточнила требования, потребовав взыскать неосновательное обогащение в размере 105 млрд рублей, в счет него изъять в пользу РФ активы ГК "Ариант". Речь идет о принадлежащих ООО "Группа компаний Ариант" 100% долей ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ - Ариант". Также ведомство потребовало изъять 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод". В число ответчиков были включены ООО "Группа компаний Ариант", а также аффилированные с группой лица Людмила и Александр Аристовы, Елена и Александр Кретовы.

Сообщалось также, что 16 февраля этого года во время визита в Челябинск президент России Владимир Путин заявлял, что вредное производство ЧЭМК должно быть вынесено за пределы Челябинска. По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, перенос должен начаться с электродного производства с наибольшей экологической нагрузкой.

Группа ЧЭМК, помимо ферросплавных заводов в Челябинске, Серове и Новокузнецке, включает ООО "Катав-Ивановский литейный завод" (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО "Метагломерат" (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды).

Кроме того, в состав ЧЭМК входят погрузочно-перегрузочный комплекс во Владивостоке, имеющий статус морского порта, подразделение по освоению месторождения хромитовых руд "Центральное" в Ямало-Ненецком автономном округе, подразделение "Марганец Коми" (Коми), занимающееся разработкой месторождения марганцевой руды.

ЧЭМК, по данным ЕГРЮЛ, владеет 14,01% ООО "Копейский кирпичный завод", входящего в состав крупного на Урале и в Сибири производителя кирпича - группу компаний Furbau.