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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:14

В Братском районе удалось снять угрозу распространения огня на населенные пункты

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Братском районе Иркутской области удалось стабилизировать обстановку с лесными пожарами и не допустить перехода огня на населенные пункты, заявил вице-премьер региона Владимир Чигоркин через пресс-службу правительства.

"Огромными усилиями лесных пожарных Приангарья удалось стабилизировать обстановку в Братском районе. Остается действующим пожар возле Вихоревки, но он будет локализован сегодня в течение дня. Главное, что угрозы перехода огня на населенные пункты удалось не допустить", - сказал он.

За минувшие сутки в Братском районе ликвидировали четыре лесных пожара, продолжается тушение двух, выявленных 6 и 7 мая.

7 мая был также ликвидирован пожар площадью 326,3 га на землях населенных пунктов в 8 км от деревни Азей Тулунского района. Кроме того, был предотвращен переход лесного пожара на поселок Пионерск в Шелеховском районе, который действует на землях Минобороны с минувшего воскресенья.

В целом за прошедшие сутки в лесном фонде в регионе зафиксировано 15 новых возгораний, ликвидировано 19.

В день обнаружения потушены 10 пожаров общей площадью 83,8 га, также ликвидированы девять, выявленных ранее, на общей площади 1 706 га.

Локализованными остаются пять пожаров, начавшихся в понедельник. Кроме того, утром в среду было локализовано перешедшее с прошлых суток возгорание. Общая площадь этих пожаров составляет 1 147 га.

Еще четыре возгорания, обнаруженные накануне, находятся в действующем состоянии. Также продолжает действовать пожар, зафиксированный в понедельник. Их общая площадь сейчас - 177 га.

Тушили лесные пожары в минувшие сутки 875 человек с применением 257 единиц техники. Следили за лесопожарной обстановкой два легкомоторных самолета и пять Ан-2.

С 6 мая в Иркутской области действует режим ЧС в связи с пожарами и неблагоприятным прогнозом погоды.

Братский район Иркутская область Владимир Чигоркин Вихоревка
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