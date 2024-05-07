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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Под Иркутском ликвидировали открытое горение в Вихоревке и одном СНТ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Иркутской области пожарные ликвидировали открытое горение в Вихоревке и в садовом товариществе "Алюминщик", сообщает МЧС России.

"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в садовом товариществе "Алюминщик" и городе Вихоревке. Проводится разбор и проливка конструкций ", - говорится в сообщении.

Тушение продолжается в СНТ "Локомотив", "Убские дачи", "Калинка" и "Черная смородина" в районе Вихоревки, а также в районе 35 км трассы "Тулун-Братск" в садоводствах "Тимирязевец", "Таежный", "Целинные земли".

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Ранее в понедельник в Братском районе загорелись садовые товарищества, в том числе четыре - в Вихоревке. Пострадала женщина. В почти сгоревшем СНТ "Локомотив" обнаружено тело погибшего мужчины.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ввел в регионе режим ЧС в связи с пожарами и неблагоприятным прогнозом погоды.

МЧС России Иркутская область Вихоревка Алюминщик
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