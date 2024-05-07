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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

В иркутской Вихоревке из-за пожара в воздухе превышена ПДК диоксида азота

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В городе Вихоревка, где горели дачи в СНТ и частные дома, выявили в воздухе превышение предельно допустимой концентрации двуокиси азота, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

"По результатам исследований зарегистрировано превышение ПДК в 1,4 и в 1,7 раза по показателю диоксид азота", - говорится в сообщении.

Отбор проб воздуха провели н в понедельник в 22:00 (17:00 по Москве) на улицах Тенистая и Снежная. Во вторник там будут отобраны повторные пробы.

Исследования проб воздуха, взятых на улицах Ангарская и Енисейская в Братске, превышений ПДК вредных веществ не выявили.

6 мая в Братском районе загорелись садовые товарищества, в том числе четыре - в районе Вихоревки. При порывах ветра огонь из СНТ "Локомотив" перешел на частный сектор Вихоревки, где сгорели 13 домов, без жилья остались 46 человек.

Открытое горение в Вихоревке и восьми садовых товариществах ликвидировано. При пожарах погибли два человека, еще пятеро пострадали.

В Иркутской области действует режим ЧС в связи с пожарами и неблагоприятным прогнозом погоды.

Вихоревка Роспотребнадзор Братский район Иркутская область
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