Во Владимирской области из-за снегопада начались сбои с электроснабжением

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Во Владимирской области в пяти районах 143 населенных пунктах остались без света из-за снегопада, сообщила прокуратура региона.

"Установлено, что в результате снегопада произошло отключение электричества в 143 населенных пунктах в Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Гороховецком, Меленковском и Селивановском районах", - говорится в сообщении.

Электроснабжение восстанавливают 50 ремонтных бригад, прокуроры следят за их работой.