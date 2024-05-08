Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Во Владимирской области из-за снегопада начались сбои с электроснабжением

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Во Владимирской области в пяти районах 143 населенных пунктах остались без света из-за снегопада, сообщила прокуратура региона.

"Установлено, что в результате снегопада произошло отключение электричества в 143 населенных пунктах в Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Гороховецком, Меленковском и Селивановском районах", - говорится в сообщении.

Электроснабжение восстанавливают 50 ремонтных бригад, прокуроры следят за их работой.

Владимирская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Российские войска взяли под контроль Кисловку в Харьковской области и Новокалиново в ДНР

Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения

Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения
Военная операция на Украине

На Белгородчине число жертв атаки дронов 6 мая достигло восьми

МИД РФ назвал очередным недружественным шагом отзыв посла ФРГ из России

МИД РФ назвал очередным недружественным шагом отзыв посла ФРГ из России

Песков поставил под сомнение правдивость информации, исходящей от СБУ

Роспотребнадзор исключил риск завоза лихорадки Эбола в РФ

Государство передаст акции свердловского электрозавода "Исеть" Ростеху

Паводок в России

Река Ишим пошла на спад во всех населенных пунктах Тюменской области

Река Ишим пошла на спад во всех населенных пунктах Тюменской области
Военная операция на Украине

Ударом со стороны Украины повреждены нефтебаза в Луганске и газопровод

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 8 мая снизилась на 3,2%, на ячмень и кукурузу стала нулевой

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 8 мая снизилась на 3,2%, на ячмень и кукурузу стала нулевой
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });