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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Адвокат подтвердил отстранение от должности замминистра обороны РФ Иванова

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов временно отстранен от должности, подтвердил его адвокат Мурад Мусаев.

"У нас есть та же информация (об отстранении Иванова от должности - ИФ)", - сказал Мусаев журналистам в среду.

Так адвокат ответил на просьбу подтвердить ранее появившиеся сообщения о том, что Иванов был отстранен от своей должности министром обороны.

В среду Мосгорсуд признал законным арест Иванова до 23 июня, отклонив апелляционную жалобу защиты на решение Басманного суда Москвы.

Мусаев подчеркнул, что защита продолжит добиваться отмены решения об аресте Иванова в кассационной инстанции.

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Кроме того, адвокат рассказал, что защита до сих пор не смогла попасть к Иванову в СИЗО "Лефортово". По словам Мусаева, защита считает это злоупотреблением со стороны следствия, что будет обжаловано в соответствующих инстанциях.

Иванов был задержан 23 апреля и на следующий день с санкции Басманного суда Москвы помещен в СИЗО. Военному чиновнику предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как сообщили в Басманном суде Москвы, по версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор с другим фигурантом дела - предпринимателем Сергеем Бородиным, с которым находился в дружеских отношениях, а также с третьими лицами, "заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления - получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны".

Адвокат Мусаев сообщил "Интерфаксу", что, согласно обвинению, Иванов "оказывал помощь неким компаниям - подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову".

По данным газеты "Коммерсантъ", в деле идет речь о получении Ивановым взятки в 1,185 млрд руб. - стоимости услуг по ремонту здания городской усадьбы С. Волконской - А. К. фон Мекка XIХ-XХ веков, расположенного в Москве в Чистом переулке, а также по строительству усадьбы "Панкратово" в Тверской области.

В свою очередь, Мусаев сообщил, что в деле "сумма около этой фигурирует как стоимость произведенных работ и затраченных материалов".

Иванов не признает вину.

По делу также арестован учредитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин, которому вменяется дача взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Иванов был назначен заместителем министра обороны РФ в мае 2016 года, отвечает за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения вооруженных сил РФ. Перед этим Иванов несколько лет возглавлял "Оборонстрой".

Тимур Иванов Мурад Мусаев Минобороны РФ
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