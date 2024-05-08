Мосгорсуд признал законным арест замминистра обороны Иванова

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Московский городской суд в среду отклонил жалобу на арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, сообщил корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Басманного суда Москвы от 24 апреля 2024 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иванова на срок до 23 июня 2024 года оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - говорится в постановлении суда.

Заседание по ходатайству следователя прошло в закрытом от слушателей режиме.

Как сообщалось, защита просила Мосгорсуд изменить Иванову меру пресечения на более мягкую, в частности, – домашний арест.

Иванов участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО "Лефортово".

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", перед заседанием представители защиты Иванова внесли в зал, где проходило слушание, несколько пакетов, в которых, в том числе, были видны документы и награды.

Иванов был задержан 23 апреля. Военному чиновнику предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как сообщили в Басманном суде Москвы, по версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор с другим фигурантом дела – предпринимателем Сергеем Бородиным, с которым находился в дружеских отношениях, а также с третьими лицами, "заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления – получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны".

Адвокат Мурад Мусаев, защищающий Иванова, сообщил "Интерфаксу", что, согласно обвинению, Иванов "оказывал помощь неким компаниям – подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову".

По данным газеты "Коммерсантъ", в деле идет речь о получении Ивановым взятки в 1,185 млрд руб. – стоимости услуг по ремонту здания городской усадьбы С. Волконской - А. К. фон Мекка XIХ-XХ веков, расположенного в Москве в Чистом переулке, а также по строительству усадьбы "Панкратово" в Тверской области.

Иванов не признает вину.

По делу также арестован учредитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин, которому вменяется дача взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Иванов был назначен заместителем министра обороны РФ в мае 2016 года, отвечает за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения вооруженных сил РФ. Перед этим Иванов несколько лет возглавлял "Оборонстрой".