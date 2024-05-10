Водитель упавшего в Мойку автобуса с людьми задержан

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Полиция задержала в качестве подозреваемого водителя упавшего в реку в центре Петербурга автобуса, сообщает в пятницу пресс-служба городского главка МВД.

"Полицией было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ по факту падения автобуса с людьми в воду. В качестве подозреваемого в рамках данного уголовного дела полицией задержан и допрошен 44-летний водитель автобуса", - говорится в сообщении.

В настоящий момент автобус начали доставать из реки. Как передает корреспондент "Интерфакса", на месте работает кран, спецтехникой зацепили крышу крюками.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Петербурге пассажирский автобус пробил ограждение Поцелуева моста и упал в реку.

По данным МЧС, три человека погибли и шесть пострадали, в том числе четверо находятся в состоянии клинической смерти. Всего в салоне было порядка 20 человек.

По факту аварии полиция и СК возбудили два уголовных дела.