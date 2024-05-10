Беглов пригласил в Смольный людей, спасавших пассажиров из тонувшего автобуса

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Власти Петербурга отблагодарят людей, бросившихся в Мойку для спасения пассажиров из тонувшего автобуса, сообщил в соцсетях губернатор города Александр Беглов.

"Огромное спасибо людям, которые увидели падение автобуса в реку, и незамедлительно бросились спасать попавших в беду. Пригласил их в понедельник в Смольный, чтобы сказать лично слова благодарности за их смелый поступок", - сообщил Беглов.

Кроме того, он выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП на набережной Мойки.

Он уточнил, что все пострадавшие доставлены в стационары, где им оказывается необходимая помощь.

Как сообщает комитет по транспорту Петербурга, компания-перевозчик "Такси" возьмет на себя организацию похорон погибших.

"Также семьи погибших и пострадавшие получат соответствующую страховую выплату. Им будет также оказана необходимая помощь со стороны перевозчика. По окончании расследования происшествия его результаты будут официально опубликованы", - говорится в сообщении комитета.

Ранее в пятницу сообщалось, что пассажирский автобус пробил ограждение Поцелуева моста и упал в реку. В результате аварии погибли 7 человек.

По факту аварии СКР возбудил два уголовных дела.