Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Уровень воды повышается в Иртыше и его притоках в Омской области

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в Иртыше и его притоке реке Туй достигнет опасных отметок в субботу-воскресенье, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Согласно штормовому предупреждению ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" (Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - ИФ) в связи с выпавшими осадками на водосборе Иртыша и его притока реки Туй при формировании максимума ожидается достижение отметок опасного явления "половодье" 11-12 мая 2024 года в реке Иртыш у рабочего поселка Тевриз с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ожидается затопление сельскохозяйственных угодий, приусадебных участков и дорог в Тевризском районе.

Как сообщалось, в соседней Тюменской области уровень воды в Иртыше превысил критическую отметку 820 см в районе села Усть-Ишим, достигнув 844 см.

Также сообщалось, что накануне в Усть-Ишимском районе Омской области из паводкоопасных населенных пунктов был эвакуирован 271 человек. В ПВР разместились 49 человек, в том числе 14 детей.

Накануне уровень воды у села Орехово в реке Ишим за сутки поднялся на 31 см и на утро четверга составил 16 м 16 см. Гидропост на Иртыше у села Усть-Ишим показал отметку в 8 м 16 см (плюс 27 см).

Хроника 30 марта – 10 мая 2024 годаПаводок в России
Омская область Иртыш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти украинских БПЛА над тремя регионами

БПЛА упал на территории предприятия в Калужской области, произошел пожар

Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Что произошло за день: четверг, 9 мая

Женщина погибла при обстреле поселка в Курской области

Мирная жительница погибла при обстреле белгородского села

РФ и Белоруссия готовятся к учениям по приведению в готовность нестратегического ядерного оружия

Пять человек погибли от отравления неизвестным веществом в Астрахани

Рэпер-иноагент Оксимирон объявлен в розыск

Рэпер-иноагент Оксимирон объявлен в розыск

Насосная станция повреждена после атаки беспилотника в башкирском Салавате

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });