Уровень воды повышается в Иртыше и его притоках в Омской области

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в Иртыше и его притоке реке Туй достигнет опасных отметок в субботу-воскресенье, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Согласно штормовому предупреждению ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" (Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - ИФ) в связи с выпавшими осадками на водосборе Иртыша и его притока реки Туй при формировании максимума ожидается достижение отметок опасного явления "половодье" 11-12 мая 2024 года в реке Иртыш у рабочего поселка Тевриз с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ожидается затопление сельскохозяйственных угодий, приусадебных участков и дорог в Тевризском районе.

Как сообщалось, в соседней Тюменской области уровень воды в Иртыше превысил критическую отметку 820 см в районе села Усть-Ишим, достигнув 844 см.

Также сообщалось, что накануне в Усть-Ишимском районе Омской области из паводкоопасных населенных пунктов был эвакуирован 271 человек. В ПВР разместились 49 человек, в том числе 14 детей.

Накануне уровень воды у села Орехово в реке Ишим за сутки поднялся на 31 см и на утро четверга составил 16 м 16 см. Гидропост на Иртыше у села Усть-Ишим показал отметку в 8 м 16 см (плюс 27 см).