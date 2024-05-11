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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:26

Сельхозпредприятие пострадало при обстреле белгородского села Щетиновка

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Щетиновка.

"Под обстрел ВСУ попало село Щетиновка Белгородского района. Никто из мирных жителей не пострадал. Пробита кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Также ГУ МЧС по Белгородской области сообщило об обстреле села Новопетровка на территории Валуйского горокруга. Жителям рекомендовано спуститься в укрытие.

Щетиновка Новопетровка Белгородская область Вячеслав Гладков
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