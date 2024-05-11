У премьер-министра РФ будет десять заместителей

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", говорится в сообщении на сайте главы государства в субботу.

В указе отмечается, что "председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства Российской Федерации".

Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Накануне Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ.