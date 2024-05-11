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Кандидаты на должности вице-премьеров и министров представят программы в воскресенье

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Кандидаты на должности первого вице-премьера, заместителей председателя правительства и министров представят в воскресенье на заседаниях думских комитетов свои программы, сообщили в пресс-службе Госдумы.

"Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что расширенные заседания комитетов Государственной Думы состоятся в воскресенье, 12 мая, с 12:00 до 18:00. Каждый из кандидатов должен будет представить программу основных направлений своей деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам обсуждения профильные комитеты направят свои заключения на Совет Государственной Думы.

Завершится процедура утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров на заседаниях Государственной Думы 13 и 14 мая.

Заседания пройдут в открытом режиме, с трансляцией на Думе ТВ.

По ВКС в них примут участие представители законодательных и высших исполнительных органов субъектов Федерации, общественных, научных, экспертных и предпринимательских объединений, сообщили в пресс-службе.

Госдума
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