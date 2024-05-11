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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

В Курганской области от паводка пострадали свыше 11,5 тыс. жителей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Более 11,5 тыс. жителей Курганской области признаны пострадавшими от паводка, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в субботу.

"На сегодня единовременные выплаты по 10 тыс. рублей получили уже более 11 тысяч человек. Возмещение по утрате имущества первой необходимости в размере 50 тыс. и 100 тыс. рублей получили порядка 1200 человек", - написал он в своем телеграм-канале.

Также, добавил Шумков, стоимость капительного ремонта будет возмещена 200 индивидуальным домам, исходя из стоимости 7 тыс. рублей за квадратный метр.

Как сообщалось, с 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.

Подтопленными в результате паводка в Курганской области, по последним данным, оказались свыше 2,3 тыс. индивидуальных домов, почти 7 тыс. домов в СНТ и ДНТ, а также 43 объекта бизнеса. Ущерб от паводка может составить от 4 до 9 млрд рублей.

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Правительство РФ выделило Курганской области 4 млрд рублей для оказания мер поддержки пострадавшим от паводка и проведения аварийно-восстановительных работ.

Пострадавшие от паводка получают единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей.

Власти региона увеличили размер выплат по утрате имущества первой необходимости: при частичной утрате - с 30 тыс. до 50 тыс. рублей, по полной - с 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Пострадавшим от паводка, чье единственное жилье разрушено, будут выдавать сертификат на новое жилье, если жилье разрушено частично - сертификат на оплату работ по капитальному ремонту. Такой же порядок для жилых домов, расположенных в СНТ и ДНТ, используемым также для постоянного проживания, с регистрацией.

Паводок в Кургане

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Затопленные дома в Кургане
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Курганская область Вадим Шумков
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