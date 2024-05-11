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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Трое жителей Донецка погибли при обстреле

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Трое мирных жителей погибли в результате обстрела ресторана в Донецке, сообщил в субботу глава ДНР Денис Пушилин.

"В результате прямого попадания по ресторану "Парадиз" в Кировском районе Донецка погибли три гражданских лица: женщина (сотрудник ресторана) и двое мужчин (посетители)", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном в субботу его пресс-службой.

Как отмечается, "на текущий момент известно о восьми пострадавших: девочка 2012 года рождения, мужчины 1979, 1984, 2003, 2005 годов рождения, женщины 1986, 1988, 1980 годов рождения".

Донецк ДНР Денис Пушилин
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