Из-под завалов в Белгороде достали двух погибших

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Белгороде в результате обрушения подъезда дома погибли два человека, сообщает в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Из-под завалов достали двоих погибших. Личности устанавливаются. На месте работает следственный комитет", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным Гладкова, под завалами, возможно, остаются люди. "Спасатели делают всё, чтобы спасти им жизни", - сообщил он.

Спасателями, сотрудниками ЖКХ и строителями разворачивается установка дополнительного освещения - в вечерний и ночной период времени работы по разбору завалов будут продолжены.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье сообщил об обрушении секции восьмиподъездного десятиэтажного жилого дома в результате обстрела с украинской стороны. По последним данным, в результате обрушения пострадали около 20 человек.