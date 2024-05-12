Путин заслушал доклады Куренкова и Гладкова в связи с ЧП в Белгороде

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады и. о. главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в связи с обрушением подъезда дома в Белгороде из-за обстрела ВСУ, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент Владимир Путин выслушал доклады и.о. министра по чрезвычайным ситуациям Куренкова и губернатора Белгородской области Гладкова о ситуации вокруг разрушенного подъезда жилого дома в Белгороде в результате варварской ракетной атаки киевского режима. Даны все необходимые поручения", - сказал он.

Гладков ранее в воскресенье сообщил об обрушении секции 8-подъездного 10-этажного дома в результате обстрела со стороны Украины. По последним данным, в результате обрушения погибли два человека, 19 пострадали.