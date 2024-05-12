Большинство пострадавших при ЧП в многоэтажке Белгорода уже прооперированы

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил о ситуации с пострадавшими при обрушении подъезда в многоэтажном жилом доме Белгорода.

"В результате теракта пострадавшие поступили в три медицинские организации области (...) Вся помощь оказывается, большинство пациентов уже прооперированы (которым требовался такой вид помощи), несколько операций еще идут, мы на связи с федеральными центрами", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье сообщил об обрушении секции 8-подъездного 10-этажного жилого дома в результате обстрела со стороны Украины. По последним данным, в результате обрушения пострадали 19 человек. Тела еще двоих человек извлекли из-под завалов.